一群居住在新竹縣新埔鎮的青年，為了傳承生活的客家記憶，組成「新埔風土採集實驗室」團隊，並藉由教育部青年署「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」支持，看見新埔成為客家生活文化特色小鎮的希望。

新竹縣新埔鎮舊稱「吧哩嘓」，古時是平埔族打獵的荒埔，經過客家先祖開拓墾荒，成為商賈雲集重要地帶。隨著時代的演進，經商條件不再，新埔鎮沉澱為樸實的寧靜小鎮，不變的是，仍有許多客家子弟依然生活在這片土地上。

畢業後返鄉發展的青年吳楷軒，在新埔宗祠博物館推廣協會老師張寶釧引薦下加入了新埔鎮的樂齡學習中心，並從中認識許多當地的長輩。與長輩互動中，發現他們最想和年輕人一起做的事情，就是把經驗傳承給年輕人，共同分享生命中的點滴。

因為這個契機，吳楷軒與同學呂函螢、妹妹呂琁及返鄉青年彭曼瑄組成團隊，選擇日常生活最不可或缺的飲食作為主題，透過蒐集在地人飲食生活的樣態及風貌，記錄屬於新埔特有的文化記憶，並讓平常做得一手好菜的大哥大姊們，因為自己的「技藝」被採訪而有成就感。

團隊深度訪談10個老、中、青三個世代的家庭，記錄他們生活中的飲食記憶及樣貌，並以「新埔餐桌的風景」為主題，呈現10道新埔餐桌時常出現的料理及烹調過程，編製成「新埔味覺故事」食譜，希望保留當地客家料理的步驟、美好味道與文化記憶。

團隊也與新竹縣新埔鎮宗祠博物館推廣協會合作，舉辦「跟著新埔小花妹逛市場」活動，透過設計市場內的料理體驗與任務遊戲，鼓勵參加者蒐集食材，一起做一道有著新埔獨特味道及記憶的料理。期待將美食、宗祠與傳統客家文化串連其中，書寫屬於新埔人自己的飲食故事和回憶。

108年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫將在12月7、8日於台北華山1914文化創意產業園區中4A舉辦成果展，有興趣者可前往參觀。

(中時 )