香港新任處長鄧炳強今天上任，外界普遍視他執法果斷和強硬。19日上午，鄧炳強舉行記者會，表示將堅守崗位，打擊暴力，盡快恢復社會秩序。

根據香港行政長官林鄭月娥的提名和建議，大陸國務院19日決定任命鄧炳強為警務處處長，免去原警務處處長盧偉聰的職務。

鄧炳強表示，今天能夠接任警務處處長，繼續為香港的治安作出貢獻，其實是他畢生的榮幸。其實理應是應該感到興奮，但是眼見著過去的五個多月，香港發生的事情，不法之徒是枉顧香港的法治，衝擊法治，到處縱火，到處堵路，到處襲擊市民，以及襲擊警務人員，「其實這一刻我的心情是很哀傷的，那我唯有在我現在這個工作崗位里，繼續去承擔」。

鄧炳強說，希望在接下來的日子裡，可以首先保護好同事，支持同事繼續去執法，也都希望暴力的人士不要再用暴力了，也希望社會繼續支持我們的工作，希望香港的治安能夠盡快恢復平靜。

盧偉聰已屆齡退休。他於2015年出任處長，自「反送中」運動爆發後，被批評態度軟弱，警方內部也傳出雜音。鄧炳強則被認為執法果斷和強硬，屬於行動派，近期更曾帶隊走在「反送中」示威前線執法。

(旺報 )