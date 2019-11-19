雖然川普政府對大陸電信巨擘華為屢下痛手，將其列入出口黑名單，但也連帶影響許多華為在美客戶。對此，再連續兩次延長臨時許可證後，美方又於18日對華為臨時許可再延長90日。而華為總裁任正非先前對實體清單一事表示，呼籲美國只需要考慮美企利益，不必考慮華為了。

據路透社報導，基於國家安全風險，美國商務部5月將華為列入實體清單，但引起美國相關供應商與客戶反彈。為了避免影響華為在美客戶，美商務部將華為列入黑名單後，於當月22日核發華為有效期達90天的臨時許可證，允許華為購買美製產品，而此一臨時許可於8月19日再次延長90日，並於18日到期。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）發表聲明表示，延長臨時許可使電信業者得以繼續為美國最偏遠地區的用戶提供服務，商務部也將繼續嚴加監督敏感技術的出口，以確保美國創新發明不致被威脅國家安全的一方所用。

美媒CNBC報導指出，華為董事長梁華也在同日表示，對於美方再次延長臨時許可證，實際上對華為營運不會有任何實質影響，該決定也不會改變未來華為仍遭到美國不公平待遇的事實。梁華表示，美國將華為列入實體清單的決定而造成對美企的傷害，遠多於華為。而華為總裁任正非先前也指出，華為現在不需要美國，就已經可以解決供應問題；關於實體清單方面，美國先需要考慮美企利益，不必考慮華為。

雖然川普政府延長對華為臨時許可，但仍建議禁止鄉村無線通訊商爭取政府85億美元專款購買華為和中興設備和服務，美國司法部長巴爾（William Barr）也支持禁用華為與中興設備，稱其為總體安全的威脅，「無法被信任」。

(中時電子報)