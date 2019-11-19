勞動部今天發布「勞動契約認定指導原則」，裡頭詳列包括工時、請假、打卡、勞務方式等25項原則。（翻攝自勞動部／林良齊台北傳真）

勞動部今天發布「勞動契約認定指導原則」，裡頭詳列包括工時、請假、打卡、勞務方式等25項原則，但是否會為勞動契約劃紅線呢？勞動部說，若雇主要求有品質、有紀律的勞工，不太可能會逃脫此指導原則。

為了規避勞動成本，部分雇主以承攬契約取代勞動契約，若為承攬契約，勞務提供者享受不到勞基法的工時、工資等保障，雇主也不用為勞務提供者投保勞保、提撥勞退等。

勞動部訂定的勞動契約認定指導原則包括人格從屬性、經濟從屬性與組織從屬性，人格從屬性包括工時、給付勞務方法、工作地點、不得拒絕工作、事業單位考核、事業單位懲處、親自提供勞務及不得以自己名義提供勞務等；經濟從屬性包括向事業單位領取報酬、提供勞務設備、營業目的、定型化契約、第三人私下交易等；組織從屬性則為同僚分工。

其他還包括，勞工保險或勞工退休金、扣繳稅款或與其他提供相同勞務者契約為勞動契約等。

認定原則提及，事業單位實際上與勞務提供者間屬勞動契約關係者，應適用勞動基準法等勞動法令，勞務提供者得行使勞工之法定權利，事業單位仍應負擔雇主之法律責任。有違反者，由主管機關依法裁罰；但也指出，勞動提供者認為事業單位為其雇主時，得循民事訴訟程序請求救濟。

據勞動部統計指出，去年全年有26649件勞資爭議事件，其中有1069件為契約爭議，包括僱傭關係認定在內的契約性質爭議則有435件，平均一天超過一件。勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，認定原則不是一條線，若雇主希望提供有品質、有紀律的勞工，要逃脫或避免並不容易。

王厚偉說，至於要符合幾項才算勞動契約，並無法用量化來判斷，僅能說越多符合的就是越趨近於勞動契約，但仍要綜合判斷；他呼籲，此次認定原則除了提供給勞工、行政單位參考外，也希望雇主可以自行勾選、修正與勞務提供者之間的關係。

(中時 )