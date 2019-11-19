開箱校長小金庫 台大研究生協會籲修條例 17:082019/11/19 中時 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台大研究生協會與位台大教授、學生1呼籲立法院修訂《國立大學校院校務基金設置條例》（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台大研究生協會會長王昱鈞（中）及多位台大教授、學生19日舉行記者會，呼籲立法院應修訂《國立大學校院校務基金設置條例》，避免讓校長的角色成為球員兼裁判，使基金能真正落實在高等教育的發展。（圖文／陳信翰） (中時 ) #台大 #基金 #校務 #校務基金 #大學校院 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸公募基金爭排名 攸關操盤手荷包 04:092019/11/15 焦點新聞 設2億研究基金 中醫藥發展專法 政院拍板 04:092019/11/15 財經要聞 獨》腸癌手術涉過失 台大名醫梁金銅判賠120萬 23:542019/11/17 社會 環球債基金 低利時代首選 04:102019/11/18 投資理財 ESG躍共同基金新顯學 04:102019/11/18 投資理財 涉手術過失 台大名醫梁金銅判賠120萬 04:102019/11/18 社會新聞 《基金》元大、新光投信新基金，明上市 09:262019/11/18 財經 投資新顯學 23檔五星級基金獲最高ESG評級 10:122019/11/18 財經 《基金》國泰投信募2檔基金，國泰US短期公債ETF 25日掛牌 17:392019/11/18 財經 校務基金監督機制缺失 師生批「球員兼裁判」 12:082019/11/19 生活 政治熱門新聞 僅差0.6％！這份民調蔡韓正在「交叉ING」 - 政治 分析韓蔡最新民調 蔡正元發現罕見現象！ - 政治 這件事露了餡 網：吳敦義政治生命將結束 - 政治 震撼！韓原副手人選竟是王金平？ - 政治 別被阿扁看扁！李明賢怒揭陳致中惡行 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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