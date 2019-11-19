台大研究生協會會長王昱鈞（中）及多位台大教授、學生19日舉行記者會，呼籲立法院應修訂《國立大學校院校務基金設置條例》，避免讓校長的角色成為球員兼裁判，使基金能真正落實在高等教育的發展。（圖文／陳信翰）

(中時 )