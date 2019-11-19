大陸知名女星劉濤，演出《瑯琊榜》及《羋月傳》後聲名大噪，讓她演藝事業攀上高峰，主持的陸綜《親愛的客棧》收視也開出紅盤，不過第三季最新一集節目中，林心如似乎刻意遭到冷落，被安排在角落最邊，立刻引發網友不滿痛批，對此劉濤也親自回應網友：「凡事不要只看表面」。

劉濤當時得在節目選出一位成員，和她共同經營客棧，林心如因為不會使用PPT遭到淘汰，接著便被安排到最角落，孤獨坐著聽所有人做簡報，這幕讓網友幫林心如叫屈，認為劉濤態度讓人相當不苟同，因為不會做PPT就冷落對方，對此劉濤則是親上火線回應：「不要看表面」，接著解釋因為林心如女兒當時打微信視訊電話過來，為了能讓林心如安心接電話，又要避開被攝影機拍到，才會安排林心如坐到角落。

劉濤回應網友留言，解釋整起事件始末。（圖／微博）

劉濤還原整起事件始末後，網友也跳出來力挺，紛紛留言：「劉濤根本就在保護林心如的女兒，不懂的人不要亂講話」、「兩人是好朋友，劉濤這樣做一定有用意」、「網友能不要看見黑影就開槍嗎」。

(中時電子報)