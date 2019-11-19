目前效力於活塞的「飆風玫瑰」羅斯，憑藉著個人紀錄片《Rooh》獲得了艾美獎殊榮，他在IG放了獲獎照片，同時也感謝這些年幫助過他的親朋好友。

羅斯在高中時期就明滿全美，2008年以NBA選秀狀元之姿加盟公牛，2011年成為NBA史上最年輕的例行賽MVP得主，可惜隨後因為傷病沉寂了好長一段時間，甚至一度傳出可能引退的消息，但如今，羅斯不但走出陰霾，而且還開創了職業生涯第二春天。

《Pooh》記錄了羅斯的艱困兒時生活，他出生於芝加哥Englewood區，這是芝加哥最為混亂的地方，他憑藉著天賦和努力一步一腳印的成為NBA巨星。

羅斯在IG寫著，「我小時候就不想被侷限在一個小框架內，至今依舊保持著這樣的信念，我想用這個紀錄片告訴所有球迷，人因夢想而偉大，千萬別放棄本初之心，我正在寫著屬於自己的故事。」

羅斯感激地表示，「我昨晚將獲獎消息告知了母親，她知道後喜極而泣，讓我想起母親曾告訴我的一個故事，如今妳的兒子獲得了艾美獎製片人獎，我沒有讓妳失望。」

(中時電子報)