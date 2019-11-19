嘉義市政府政風處處長葉鴻銘指陳男涉貪案已由司法調查中。（呂妍庭攝）

曾在嘉義市文化局任職的陳姓男子遭檢舉以偽造文書方式，向市府詐取8萬元的活動費後，再將活動費輾轉交給開立公司的黃姓夫妻，嘉義地檢署18日指揮嘉義市調查站分別到陳男、黃姓夫妻住所搜索後，認定3人涉嫌犯下貪污治罪條例，責令陳男以20萬元具保，黃姓夫妻各以5萬元具保。

嘉義地檢署表示，陳男原任職在嘉市文化局，目前已轉到台南市服務，2017年間假借職務機會，以辦活動名義，辦理總金額10萬元以下的勞務採購案，卻偽造文書向市府詐領8萬元活動費後，將活動費輾轉交由黃姓夫妻所開設的公司。

嘉義市政府政風處處長葉鴻銘表示，2017年政風處就接獲檢舉，同時也展開內部調查，沒多久市調站也接到檢舉，隨後由市調站接手，該案已調查1、2年，因尚在偵辦中，市府不方便評論，不過陳男在市府表現優秀，工作認真，被舉報涉案，大家都很意外。

檢察官陳靜慧訊問被告後，認為陳男涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款等犯行，黃姓夫妻疑為幫助犯，3人犯罪嫌疑重大，無羈押必要，令陳男以20萬元具保，黃姓夫妻各以5萬元具保。

(中時 )