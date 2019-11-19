接不接不分區 謝龍介今下午給答案 11:382019/11/19 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台南市議員謝龍介。（圖/本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨日前調整不分區名單，原本被列第11名的挺韓大將國民黨台南市議員謝龍介往後退到第15，讓許多支持者無法接受，甚至連謝龍介都考慮退出名單。經過幾日沉澱後，謝龍介預計在今下午2時30分召開記者會，宣布願不願意接受不分區名單。 據《中央社》報導，謝龍介今預計下午2時30分在台南市議會舉行記者會，宣布是否接受國民黨不分區立法委員提名安排。不少謝龍介支持者上午出現在國民黨台南市黨部申請入黨，力挺謝龍介選國民黨主席。 投票》朱立倫擔任韓國瑜全國競總主委，有助韓選情？ (中時電子報) #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #謝龍介 #不分區 #黨主席 也許您會感興趣 推薦閱讀 關鍵人現身？藍不分區網喊：該問過他 08:082019/11/15 政治 謝龍介爆大選後選黨主席 修黨章讓總統可兼黨主席 22:242019/11/15 政治 拚了 謝龍介驚爆選後 參選黨主席 04:102019/11/16 政治要聞 韓粉大量湧入國民黨 為逼宮做準備？ 09:162019/11/16 政治 林飛帆：支持民進黨是批判民進黨 19:422019/11/16 政治 韓國瑜吐心聲 網看完竟痛批這黨36字 08:062019/11/17 政治 韓國瑜要蔡英文表態 是否支持賴清德台獨主張 16:112019/11/17 政治 畜牧界後援會成立 小英：下一步讓豬肉外銷 22:072019/11/17 政治 韓回故鄉雙和拉票 支持者嗨翻 04:102019/11/18 政治要聞 國政配今日正式登記參選總統 韓國瑜：綠營都在等便當！ 13:282019/11/18 政治 政治熱門新聞 這件事露了餡 網：吳敦義政治生命將結束 - 政治 分析韓蔡最新民調 蔡正元發現罕見現象！ - 政治 韓國瑜民調落後？謝國樑走訪地方發現端倪 - 政治 街頭民調不夠看！她驚爆「計程車民調」 韓支持度嚇死小英 - 政治 不分區墊背引怒 謝龍介：吳敦義終於來電話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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