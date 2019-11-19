國民黨日前調整不分區名單，原本被列第11名的挺韓大將國民黨台南市議員謝龍介往後退到第15，讓許多支持者無法接受，甚至連謝龍介都考慮退出名單。經過幾日沉澱後，謝龍介預計在今下午2時30分召開記者會，宣布願不願意接受不分區名單。

據《中央社》報導，謝龍介今預計下午2時30分在台南市議會舉行記者會，宣布是否接受國民黨不分區立法委員提名安排。不少謝龍介支持者上午出現在國民黨台南市黨部申請入黨，力挺謝龍介選國民黨主席。

(中時電子報)