大陸駐英國大使劉曉明18日（當地時間）在大使館就香港事態召開記者會，他強調，「一國兩制」是一個完整的概念，「一國」是「兩制」的前提和基礎，沒有「一國」就沒有「兩制」，我們絕不能容忍任何破壞「一國兩制」的暴力犯罪活動。近期香港事態不斷升級，外部勢力的姑息縱容和推波助瀾難辭其咎。

劉曉明說，大陸國家主席習近平在出席金磚國家領導人第十一次會晤時，就當前香港局勢表明瞭中國政府的嚴正立場。習主席的講話為解決香港亂局指明出路，即止暴制亂、恢復秩序是當前香港最緊迫的任務；彰顯了中國政府維護國家、主權、安全發展利益，貫徹「一國兩制」方針的堅定決心；顯示了中國政府反對任何外部勢力干涉香港事務的堅定決心。

劉曉明說，我們要正告那些外部勢力，中國政府反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，我們要奉勸那些外部勢力立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政，立即停止縱容香港暴力犯罪，否則必將搬起石頭砸自己的腳。

劉曉明強調，他曾多次向英國各界人士表示，保持香港繁榮穩定、維護「一國兩制」，不僅符合中國的利益，也符合包括英國在內的各國共同利益。他呼籲英國各界有識之士認清形勢，看清大局，支持香港特區政府止暴制亂、恢復秩序、維護法治，抵制和反對任何干涉香港事務的言行，多做有利於香港繁榮穩定的事情，使香港亂局早日結束，使「東方之珠」重現光彩。

(旺報 )