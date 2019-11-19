香港理工大學事件持續至今仍未解決，目前仍有十多名校長團體代表在校內，支援有需要人士或繼續游說尋求和平解決方法。

香港信報報導，香港特首林鄭月娥19日出席行政會議前表示，非常擔心及關注理工大學的事件，希望可以和平解決。她指出，截至早上已有約600人離開理大校園，其中約200人是未成年，全部都以較平靜的方式自首，部分人獲中學校長及社工等協助離開。

林鄭月娥強調，香港重視法治精神，止暴工作建基於法治，不能以行政手段凌駕彰顯法治的調查及檢控的工作，當局會以法律及舉證，考慮是否檢控每位由理大離開的人。

香港多名中學校長、立法會議員及學者，18日晚間分批進入理工大學，經與警方協調後，到19日凌晨近1時，多位中學生在校長陪同下離開理大。離開理大的中學生部分戴上口罩，當中有學生疑腳部受傷，需要由別人攙扶。

香港立法會前主席曾鈺成稱，有逾100名留守理大的示威者離開校園，超過一半是18歲以下的年輕人。進入理大的人士還包括港大法律學院首席講師張達明、立法會議員葉建源、理工大學校董會主席林大輝等人。另外，一批中文大學教職員等人，亦在警員陪同下前往理大。

稍早時，校長代表經與警方協調後，警方對18歲以下學生不作即場拘捕，但警方保留追究的可能。至於留守在理大的18歲以上人士，警方會立即拘捕，校長可陪同拘捕過程，律師則到登記地點協助。

多名中學校長到理大與示威者對話，有校長安撫較年幼的示威者，部分人情緒激動落淚。部分示威者批評校長教學生自首，沒有資格做老師，又游說其他人繼續留守。

(工商 )