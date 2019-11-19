民眾黨不分區 新光吳欣盈未進入安全名單 11:592019/11/19 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈。（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲創辦的台灣民眾黨，今日公布29席不分區立委名單，台北市勞動局長賴香伶名列第一，其次是中山大學教授張其祿。 而鴻海創辦人郭台銘的幕僚高虹安，也進入安全名單，位列第三，世界台灣商會聯合總會秘書長邱臣遠名列第四。 柯文哲的長期幕僚蔡壁如，則在安全名單第五名壓陣。新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈位列第七。學姊黃靜瑩、前觀傳局長陳思宇也列入不分區名單當中。 (工商 ) #民眾黨 #不分區 #吳欣盈 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 不分區氣死人！韓粉列出超級夢幻名單 07:372019/11/15 政治 關鍵人現身？藍不分區網喊：該問過他 08:082019/11/15 政治 不投國民黨了！百萬鋼鐵韓粉將改投… 09:072019/11/15 政治 吳敦義又哭又爆氣 趙少康狠送8字 09:512019/11/15 政治 新光公主吳欣盈傳列民眾黨不分區 柯回應了 10:532019/11/15 政治 藍不分區大風吹！夫人閨蜜換高盛副總裁 14:332019/11/15 政治 影》決定了？不分區吳敦義冷回4字 08:282019/11/16 政治 國民黨不分區名單出爐 張顯耀未過關 11:542019/11/16 政治 不分區名單投票被刷掉 張顯耀：會向黨提出申訴 12:192019/11/16 政治 柯文哲須延續蔣渭水的民族認同 04:102019/11/17 時論廣場 政治熱門新聞 這件事露了餡 網：吳敦義政治生命將結束 - 政治 分析韓蔡最新民調 蔡正元發現罕見現象！ - 政治 韓國瑜民調落後？謝國樑走訪地方發現端倪 - 政治 街頭民調不夠看！她驚爆「計程車民調」 韓支持度嚇死小英 - 政治 不分區墊背引怒 謝龍介：吳敦義終於來電話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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