台北市長柯文哲創辦的台灣民眾黨，今日公布29席不分區立委名單，台北市勞動局長賴香伶名列第一，其次是中山大學教授張其祿。

而鴻海創辦人郭台銘的幕僚高虹安，也進入安全名單，位列第三，世界台灣商會聯合總會秘書長邱臣遠名列第四。

柯文哲的長期幕僚蔡壁如，則在安全名單第五名壓陣。新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈位列第七。學姊黃靜瑩、前觀傳局長陳思宇也列入不分區名單當中。

(工商 )