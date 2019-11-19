台大研究生協會、反教育商品化聯盟及台大、清大教授等19日召開記者會，抗議國立大學校務基金使用與監督機制都被校長操控，等於「球員兼裁判」；呼籲立法院盡快修訂《國立大學校院校務基金設置條例》，且將校務基金稽核小組納入學生與教師代表。

台大研協會51屆會長王翌鈞表示，今年有國立大學校長遭爆涉嫌濫權挪用校務基金、導致校務基金由盈轉虧，引發爭議。檢討現行國立大學校務基金的管理架構中，並沒有制衡監督機制；但每當師生爭取增建宿舍或是提高研究生與教授待遇時，校方又兩手一攤表示沒錢。

他提出兩個訴求： 第一，立法院盡快修訂《國立大學校院校務基金設置條例》，避免校務基金使用與監督任由校長室「球員兼裁判」；第二，校務基金稽核小組由校務會議委員各部門代表中推派，須包含1名學生代表與1名教師代表。

曾經擔任台大經費稽核委員會99年度召集人的台大電機系教授吳瑞北表示，49個國立大學校務基金一年共1130億元，其中教育部補助563億，是人民的稅金，若聽任校長自己任命稽核人員，恐怕經費支用變成黑箱。他呼籲校務基金由校長管理、校務會議監督，落實大學自主；此外校務行政應落實資訊公開，立法委員盡速修法。

清大電機系教授呂忠津曾擔任清大4屆校務監督暨經費稽核委員會主席與1屆校務監督委員會主席，他表示清大是將經費稽核委員會併入校務監督委員會，該委員會1999年起運作，聘用外部會計師協助稽核；不過教育部2015年修法之後，廢除了經費稽核委員會，並將專任稽核人員隸屬於擔任校務基金管理委員會主席的校長，使得稽核制度名存實亡。

台大學生會代表謝佩玲表示，校務基金的運用不只是專業問題，而是政治問題，希望管中閔校長能秉持開誠布公的精神，落實稽核。

時代力量立委鄭秀玲未到場，她的聲明稿指出，2015年的修法校務基金的設置條例與監督辦法互相矛盾，她已經提出修正案，希望讓校務基金運用符合民主監督程序、對得起納稅人。

(旺報 )