明年宜蘭立委選戰中途另外又殺出一名參選者，46歲在學校兼任教師的許育嘉獲勞動黨推薦，投入這場宜蘭立委選戰，許育嘉表示，他的競選政見是藍綠都不敢提的12大政見，除了區別兩大政黨，同時也是以關心、照顧民眾的基層生活為主要訴求，希望大家政黨票能支持勞動黨。

從政見內容推斷，許育嘉此次參選，其主要目的就是為了衝政黨票，政見欄首先就是標明「藍綠都不敢提的十二大政見」、「政黨票請投勞動黨」，12項政見中第1項則是「兩岸和解，終結內戰敵對狀態，簽訂和平協議，兩岸互助，維護就業社會發展大環境，完善經貿協議」，其他政見則主要是勞工權益、稅賦及勞資關係。

許育嘉表示，他是個政治素人，之前不曾投入選戰參選，台灣特殊的選舉文化就是往往在比參選人的財力，小黨及一般小庶民沒有財力的支撐，投入選戰的難度相對更高。

許育嘉說，這次勞動黨將會在全國提出超過10名區域立委參選人，同時也會提出不分區立委名單，希望大家在政黨票方面能支持勞動黨。

(中時 )