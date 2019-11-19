台中市13期市地重劃區的重劃計畫書於99年公告，迄今土地分配仍遙遙無期，許多地主長期租屋，苦不堪言，市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤19日質詢時，要求市府不能再拖了，應儘早完成土地分配作業，避免影響地主權益。地政局長吳存金表示，109年底辦理公告配地，110年完成交地作業。

台中市13期市地重劃面積229.56公頃，預計可提供公共設施面積約110公頃，邱素貞也建議在13期市地重劃區機關用地，設置親子館與附設里活動中心，提供家長與孩子，安全又溫馨的環境，以及增強居民的社區連結和生活機能。

邱素貞指出，13期重劃鄰近八期秀泰影城丶好市多，大慶火車站、高鐵台中站、中山醫學大學附設醫院，區內更有捷運綠線G13與大慶火車站串聯，形成鐵公路重要樞紐，預估完成配地之後，相當有發展潛力。

邱素貞說，當初土地所有權人為促進都市發展，先行出具土地使用同意書，被迫拆除家園，四處租屋為家，如今租污長達9年，光是繳付房租就超過上百萬元，經濟壓力很大，希望市府趕快辦理公告土地分配，避免影響地主權益。

地政局長吳存金強調，第14期市地重劃，市府將於今年12月底公告配地；至於13期市地重劃，預計今年底或明年1月禁止移轉，109年底辦理公告配地，110年完成交地作業。

針對在機關用地設置親子館與里活動中心，吳存金允諾，如主政機關社會局、民政局提出使用需求，地政局絕對配合辦理。

(中時 )