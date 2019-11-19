2019.11.18新聞深喉嚨 蔡賴初選內戰刀刀見骨 綠再推「英德配」政治聯姻？

17日總統蔡英文2020連任全國暨台北競選總部成立，與行政院前院長賴清德上演「世紀大合體」，也讓現場綠營支持者搖旗吶喊、歡聲雷動。媒體人陳揮文卻直言，蔡造勢場滿滿「紅色旗子」儼然國旗，讓他嚇了一大跳！不料鏡頭拉近，才發現根本是用「假的國旗」來「魚目混珠」，營造熱愛中華民國假象，根本意在欺騙選民。

陳揮文在政論節目《新聞深喉嚨》表示，看到蔡英文造勢場合滿滿「紅色旗子」，其實連自己也嚇一跳，還以為是國旗，結果根本不是，旗子上寫的竟是「2020台灣要贏 LET’S WIN!」陳激動道：「你看都是紅紅的！請問觀眾朋友，你在蔡總統場子有看到國旗嗎？一面都沒有！」痛批綠營此舉根本是用「假的國旗」，透過遠鏡頭營造一片紅通通的國旗假象，意在欺騙選民。

陳揮文直言，看到蔡英文造勢場合滿滿「國旗」，害他嚇了一跳。反觀國民黨總統參選人韓國瑜的場子，台上、台下滿滿中華民國國旗，民眾對這面國旗的渴望也極其猛烈，可見2020大選就是一個「國家路線的選擇」，民心就是最好的回應，所以他認為2020韓會贏。

綜觀以上，陳揮文感嘆：「雖然韓國瑜在黨內，他有一些東西要處理，但是我覺得那個比較不重要！我覺得庶民、整個老百姓的心聲，會決定選舉的勝敗！」

(中時電子報)