「韓國瑜當選！」「下架蔡英文」，李中與支持者高喊口號，希望選民選擇敢說話、能做事的李中進到立法院。（盧金足攝）

台中市立委第6選區參選人李中，19日到台中市選委會登記。（盧金足攝）

台中市立委第6選區參選人李中希望造福下一代的子孫，給他們有更公益與更公平的環境，要下架民進黨、下架蔡英文。（盧金足攝）

台中市立委第6選區（中西東南區）參選人李中，19日到台中市選委會登記，與大批市議員與支持者高唱《我現在要出征》，要為苦不堪言的人民討回公道，找回自己的善良，不要讓社會再撕裂，希望造福下一代的子孫，給他們有更公益與更公平的環境，要下架民進黨、下架蔡英文。

李中強調，以前國民黨執政創造「台灣錢淹腳目」經濟奇蹟，讓台灣長期實施民主，但蔡英文執政後倒行逆施，民進黨立委充當橡皮圖章通過一連串惡法與惡政，人民越來越看不到希望，台中地區民眾更因錯誤的能源政策，被迫繼續忍受空氣汙染。

李中為警察鳴不平，太陽花運動時，為了執行公務，竟然在維護行政院任務後，政府沒有追究太陽花破壞公物與破壞行政官署，反而要追究維護公眾秩序、維護官署的警察，還要去賠償公家產物的損失，台灣許許多多傳統的美德跟價值遭受破壞，造成社會撕裂。

他強調，要從學校來推動禮義廉恥傳統的美德，希望台灣每一個人，每一個市民朋友都能夠把心中那一份隱藏很久很久，那股善的力量發揮出來，要找回珍貴的道德。

李中今天在國民黨台中市黨部主委顏文正以及洪嘉鴻、林永安、顏英男、賴頤年、林黃玉美、張雪惠、林霈涵等多名歷任市議員，及里長與地方重要人士陪同，到台中州廳登記參選，市議員黃健豪擔任競總發言人，預祝李中旗開得勝。

到場力挺的里長表示，已任5屆議員的李中，問政鏗鏘有力、嫻熟法規與議事運作，被視為市議會的大砲，勇於揭發弊案、為民喉舌。

「韓國瑜凍蒜！」「下架蔡英文」，李中與支持者高喊口號，希望選民選擇敢說話、能做事的他，幫助他進到立法院結合其他立委的力量，將惡法惡政通通刪除，共同捍衛中華民國的民主價值，重建台灣經濟實力，讓國家安全、社會安定、百姓安心。

(中時 )