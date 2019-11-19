傅崑萁將投入立委選舉，傅的太太國民黨籍縣長徐榛蔚今早再被問到此事，徐榛蔚說「我會支持他」。（王志偉攝）

花蓮前縣長傅崐萁傳近日將登記參選立委，票源與國民黨黃啟嘉正面衝突。國民黨花蓮縣黨部主委張峻今早在議會接受媒體聯訪時說，韓國瑜總統候選人27日將到花蓮參加競選總部成立大會，吳敦義主席也會到場挺黃啟嘉。

張峻受訪說，黨部提名黃啟嘉「就是堅定為他輔選」，張峻還說，黃啟嘉的民調目前是領先的，所以對他很有信心；媒體提問，會害怕泛藍分裂嗎？張峻指「分裂當然是，希望藉由這次喚起大家對黃啟嘉的信心，把泛藍整合好，到最後一定會勝利。」

張峻說，韓國瑜總統是國民黨提名，絕對支持國民黨提名候選人。27日韓國瑜會來花蓮輔選，吳敦義主席應該也會到場。

傅崐萁太太花蓮縣長徐榛蔚今早也在議會被媒體問到，有關傅崐萁可能參選一事，徐榛蔚說，「傅縣長做任何的決定，其實他都有他非常審慎的評估以及他的願景和規畫，其實他對台灣這塊土地、花蓮這塊土地及鄉親，他都說他是終身的志工，如果有機會他能為這塊土地來努力服務的話，我相信我會支持他。」

花蓮立委選戰民進黨徵召現任立委蕭美琴，預計20日上午登記參選，國民黨黃啟嘉22日登記，盛傳傅崐萁21日將登記參選區域立委。花蓮政壇高度關切中。

(中時 )