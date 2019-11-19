親民黨主席兼總統參選人宋楚瑜今日上節目時，預告親民黨2020不分區立委名單原則上將於明日公布，但他也提早透露，現任親民黨立法院黨團總召李鴻鈞將不會名列親民黨不分區首位。

宋楚瑜今日接受《周玉蔻嗆新聞》專訪時，表示2020親民黨不分區立委名單原則上將於明日上午提出，將會提出有專業能力可以在立法院論證的，此時節目主持人周玉蔻表示「現在立法院就李鴻鈞」，宋楚瑜回稱：「絕對是第一名，他是我們中華民國的國寶。」周玉蔻追問，所以李鴻鈞是親民黨2020不分區立委名單第一名嗎？宋楚瑜回稱：「他不是第一名，我今天可以這樣講」。

專訪結束後宋楚瑜接受媒體聯訪，被問到李鴻鈞不會排不分區首位是否意味著將有更亮眼的人選時表示，他不能說李鴻鈞不亮眼，「他是我們的國寶，而且他確實在立法院未來的議事上會有重大的貢獻，但是我也可以明白的說，我們的名單不是只有親民黨獨享」，親民黨名單會網羅所有的菁英。

(中時 )