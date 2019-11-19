冷冷的天吃鍋最好，不過一般火鍋高脂、高普林，一鍋下肚不但熱量爆表，恐有害健康。日本近來流行一種「杏仁牛奶鍋」，在亞洲掀起熱潮，營養師表示，吃一鍋不但補鈣補鐵，抗老成分竟大勝芝麻300倍！

《早安健康》報導，日本營養師佐藤秀美指出，現在日本最紅的「杏仁牛奶鍋」其實沒有牛奶，是將杏仁打碎過濾出的液體，和豆漿一樣是植物奶，使用的杏仁也不是一般市面上用來製作杏仁茶或杏仁豆腐的北杏、南杏，而是堅果杏仁，所以害怕杏仁味道的人不用擔心，而且熱量還比牛奶鍋少四倍。

佐藤秀美表示，由於杏仁的維生素E含量是芝麻的300倍，為堅果之冠，能去除體內活性氧，因此抗老效果極佳，而且杏仁的膳食纖維是高麗菜的9倍，可改善便秘，幫助整腸、排出體內囤積毒素；除此之外，杏仁所含的油酸能抑制壞膽固醇，可幫助預防動脈硬化及高血壓等疾病，豐富的礦物質，還可有效補充鈣與鐵質。

佐藤秀美建議用600cc的無糖杏仁奶，加入味噌、鰹魚粉及適量的鹽至鍋中煮沸當鍋底，再加入十字花科之王花椰菜、紅蘿蔔、大白菜等蔬菜，由於杏仁奶的熱量和脂肪都比牛奶少，200ml的牛奶是134卡、無糖豆漿95卡，而無糖的杏仁奶則只有28卡，因此稱它為最強低卡營養鍋物，連有乳糖不耐症或對大豆過敏的人都可以吃。而且將杏仁磨成細小的液體分子後，其中的營養素比原本的顆粒更好吸收2倍以上，而起比起吃整顆的堅果杏仁，同樣的量喝杏仁奶能溶解的脂肪酸更多。

(中時電子報)