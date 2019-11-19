麥當勞點餐遇人潮或是產品要現炸，可能會讓人等到不耐煩。不過，近日有網友貼文表示，某天去吃麥當勞，遇到餐點現炸要稍等，店員竟送上一杯可樂，請她稍坐一下。讓她讚嘆麥當勞服務真好！貼文曝光，引來網友直喊，人正真好，超羨慕！

PTT上有網友貼文表示，今天去吃麥當勞，點完餐到旁邊等待時，店員竟然給了一杯可樂說，餐點現做要等，請我喝一杯飲料稍坐一下。這舉動，讓原PO讚嘆，原來現在麥當勞服務這麼好？感謝帥氣的店員先生。

貼文曝光後，立刻引起網友討論，「要現炸的東西通常都會給一杯」、「離峰時段等超過五分鐘都會給」、「其實是怕你等太久被客訴」、「我也碰過，但給我飲料之後不到15秒餐點就好了，當下狂喝猛喝超尷尬」、「等待 2 分鐘以上的，我都會請客人喝！」。

但也有網友開玩笑說，「我覺得看臉，都是給我水，嗚嗚」、「正妹真好」、「肥宅會被說先生可以去旁邊嗎？你擋到動線了」、「我怎麼連開水都沒有」、「從來沒遇過」、「哪家店阿，我都沒遇過」。

(中時電子報)