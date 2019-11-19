柯文哲（右二）出席「原民網路E指通」活動後受訪強調，吳欣盈本來要選區域立委，但松山信義都有提名了，後來覺得她這條件還不錯，乾脆去不分區名單裡面討論。（陳怡誠攝）

台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

民眾黨不分區立委名單公布，鴻海創拜人郭台銘幕僚高虹安被列為第3名，但卻有周刊爆料，郭台銘「劈腿」親民黨主席宋楚瑜，將幕僚劉宥彤、蔡沁瑜列在親民黨不分區第1、3，但引發民眾黨內「國師團」炮聲隆隆，郭更派劉宥彤向台北市長柯文哲陣營致歉。柯19日受訪否認說，這話都很不對，郭跟他說沒這回事。

周刊報導，劉宥彤、蔡沁瑜確實一度被列在親民黨不分區第1、3，但消息曝光，郭被外界質疑「劈腿」，於是派劉宥彤向柯營高層致歉，還說劉、蔡已經沒排親民黨第1、3，想要修補關係。

柯文哲表示，他覺得很奇怪，劉宥彤怎會跟他致歉？這話都很不對，他跟郭問過，到現在親民黨不分區都還沒公布，為什麼會跑出來這話？他有問郭說「怎麼會第1、3是你們的人？」郭說沒這回事。但話鋒一轉，柯文哲卻說「常常是這樣，老郭雖然是大企業家，但政治險惡，顯然他還沒…」。

媒體詢問，一度傳出，郭台銘打來說讓高虹安跟北市府顧問蔡壁如的排序互換？柯文哲說，沒有啦，是這樣有一種聲音，郭是很客氣，但他說不用，高虹安適材適用，總是年輕女性又做大數據，屬於科技類，形象很好，少一點政治、多一點專業，台灣會比較好。

至於是否滿意海選名單？柯說，來報名的人當中，經過一個遴選程序，我們最驕傲的是那些申請來的都不用花錢，報名費20萬是我們幫他們出，我們真的向天下徵才，也不用去看有錢沒錢，也沒要求要先捐8000萬才給安全名單。

對於台語金曲歌后江惠儀被排在不分區15名？柯文哲說，當然有人問說不是要把34席提好提滿，其實後來都有人，但反正最後都是要進立院當助理，不管有沒有在上面，若願意當立院助理都可以來，反正最後5名也不會上，少掉5個還可省100萬，有人說寧可把100萬拿來發助理薪水，他說好吧，竟然有這麼務實的想法，那就算了，少報5個多賺100萬。

至於目前提的29席不分區立委是否都會去登記，民眾黨全部出錢？柯說，對啊，我們會處理。

(中時 )