香港高等法院18日裁定「禁止蒙面規例」對基本權利的限制超乎合理所需，裁定違憲。大陸全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉對此發表談話，稱部分全國人大代表對裁決表示強烈不滿，法工委對此表示嚴重關切。

香港信報報導，臧鐵偉指出，憲法和「基本法」共同構成特別行政區的憲制基礎。香港法律是否符合香港「基本法」，只能由全國人大常委會作出判斷和決定，任何其他機關都無權作出判斷和決定。根據「基本法」第8條規定，包括「緊急情況規例條例」在內的香港原有法律，除與香港「基本法」相抵觸或經香港特別行政區立法機關作出修改者外，予以保留。

臧鐵偉認為，全國人大常委會在1997年已經將「緊急情況規例條例」，採用為香港特別行政區法律。因此，這條例是符合香港「基本法」。香港高等法院原訟庭有關判決的內容，嚴重削弱行政長官和政府依法應有的管治權，不符合香港「基本法」和全國人大常委會有關決定的規定，法工委正研究部分全國人大代表提出的有關意見和建議。

(工商 )