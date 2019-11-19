2019 AOW青年侍酒師菁英挑戰賽冠軍於11月17日出線！青年侍酒師菁英挑戰賽是由CMC中環基金會及珍愛葡萄酒藝術有限公司共同主辦，奧地利商會、法國CIVB波爾多葡萄酒行業協會、法國在台協會商務處、德國葡萄酒協會、葡萄牙軟木協會協辦，台南企業文化藝術基金會等國內外業界巨擘鼎力贊助，旨在為台灣餐飲院校學子及餐飲業職場的新星們搭建提升自己侍酒能力並獲得肯定的舞台。

今次青年侍酒師菁英挑戰賽是於「比夢生活園區」內的「花之最」餐廳舉行。科技大廠中環（2323）近來積極布局休閒娛樂產業，在台北市陽明山持續打造美食餐飲基地「比夢生活園區」（Beaumont Park），目前已有中式餐廳「康迎鼎」、義法餐酒館「花之最」、日式餐廳「京之最」、簡餐烘焙店「比夢烘焙坊」及台式餐廳「台之最」對外營業，由於餐廳建築是由美軍宿舍聚落翻修而成，配合陽明山上的休閒氛圍，成為網紅熱門打卡美食景點。

隨著台灣餐飲業國際化的腳步越來越迫切，台灣餐飲人才的水準近年來也顯著提升，不論是青年學子或職場新星，都不斷地在完善自己的技能。中環看好台灣餐飲界的年輕人，除了一月開幕的「比夢烘焙坊」大膽啟用平均年齡不到35歲的員工，更攜手珍愛葡萄酒藝術有限公司共同主辦青年侍酒師菁英挑戰賽，力推有志提供高端酒水服務的台灣青年。

2019青年侍酒師菁英挑戰賽是比照國際侍酒賽事規格，邀請奧地利最年輕的葡萄酒大師Master of Wine(MW) Andreas Wickhoff特地來台灣成為社會組評審團隊之一，並與台灣侍酒師協會TSA王正基先生及資深法籍侍酒師Valerie Pearson成為社會組評審團隊，校園組評審為林孝洵、謝宗興、藍青及朱俞帆。競賽內容分為理論筆試及侍酒實務兩階段考試，考題範圍之廣度及深度對選手是一大挑戰，約100位選手報名參賽，人數眾多、競爭激烈，能進入決賽已代表具有優秀侍酒能力。社會組冠軍為 盧楷文、亞軍為T+T 林允順、季軍為ROU 趙珖邑。校園組冠軍為台南應用科技大學 陳鋆丞、亞軍為台南應用科技大學 陳冠榛、季軍為嘉南藥理大學 劉景文。本次挑戰賽之豐富獎品由Vino Rich專業葡萄酒恆溫酒櫃、吉悅酒窖、益泰玻璃、法國在台協會商務處、泰德利股份有限公司、台灣愛諾特卡股份有限公司Enoteca慷慨贊助，冠軍可榮獲奧地利葡萄酒莊之旅。

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