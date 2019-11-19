中華照生黨新北市第5選區立委參選人徐金菊今（19日）上午前往新北市選舉委員會登記，正式投入立委選舉。（中華照生黨提供／葉書宏新北傳真）

中華照生黨新北市第5選區立委參選人徐金菊今（19日）上午由中華照生黨黨主席董冠富、健保免費連線召集人梅峯等陪同前往新北市選舉委員會登記，正式投入立委選舉。徐金菊除了代表照生黨外，也附上另外39個政黨推薦書，罕見出現同時有40個政黨推薦的參選人。

據悉，徐金菊20年前從大陸湖北嫁來台灣，擔任照生會貓狗119祕書長10餘年、獅子會會長，她參選政見強調「慈善政黨」，不收取任何政治獻金，希望以慈善、觀光、教育為努力方向。

梅峯表示，2017年修改《政黨法》，政黨如果連續4年未依法推薦候選人參加公職人員選舉可能會被廢止，「根本是扼殺小黨生存空間！」因此，才會號召小黨們一起推薦。

條文規定，政黨如果連續4年未依法推薦候選人參加公職人員選舉、連續4年未召開黨員大會或黨員代表大會，經主管機關限期召開而不召開、備案後1年內未完成法人登記者，將廢止備案。

董冠富表示，照生黨是一個在台灣已有近10年黨齡的慈善政黨，有別於台灣一般的政黨，他們政黨不收政治獻金，不談政治顏色，只談照顧生命，期望能以「政黨力量」完成慈善夢想。

新北市選舉委員會副總幹事黃堯章表示，徐金菊的政黨登記欄位僅有中華照生黨1個，另外，徐金菊附上的39份政黨推薦書，將會彙整資料後送交給中央選舉委員會審議。

(中時 )