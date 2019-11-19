時代力量不分區立委參選人上午前往中選會登記。黨主席徐永明在記者會上宣示，他有信心時力在未來一個月內可以突民調天花板的10％。時力不分區第5名翟本喬也喊出國會裡面不能只有一個立委黃國昌，需要很多像他一樣努力犧牲奉獻的人進入國會。黃國昌則呼籲，不要把台灣搞成一個如果不支持特定政黨，其他的人全部都是中共同路人，太離譜了。

時代力量上午10點在中選會所在的中央聯辦門口舉行記者會。徐永明說，時力在民調上一直有個天花板，無法突破10％，未來一個月就是要突破天花板的10％，他相信未來一個月時力可以突破民調天花板10％，不會有所謂泡沫化的問題。

對於外界關切小綠競爭及大綠小綠關係問題。黃國昌說，2015年選舉時黨主席是他，所以他太熟悉那種老政治的套路；覺得時力是人才，能幫大家做事，就把票投給時力，若覺得別的政黨有好的人才，政黨票要投給別的政黨，時力也尊重，這才是民主政治，「不要把台灣搞成一個如果不支持特定政黨，其他的人全部都是中共同路人」，太離譜了。不要讓台灣的民主政治水準向下沈淪。

不分區排名第五的翟本喬，國會裡面不能只有一個黃國昌，需要很多像他一樣努力犧牲奉獻的人進入國會，所以時力提出周全名單，包括各領域專長的人都有，希望獲得大家支持。翟本喬並說，他是6月間受到時力邀請，但一直到上周前往以色列的前兩天才正式答應參加時力不分區選舉。他也強調，不分大綠小綠，時力目前走的路線，是不走小綠的路線，任何走小什麼的路線的黨就是會被大的吃掉，至於民眾黨方面，雙方有很多重疊的地方，未來有很多可以合作的地，但此刻每個黨要為自己努力。

排名第3的王婉諭表示，一直認為社會只有自己好不夠重要，更真實的是整個社會要更好，所以為了下一代為了台灣，她站出來跟時力一起為台灣而努力，個人長期關心親子教育，及環境問題，之後也會在這些領域跟時力一起向前努力。

(中時 )