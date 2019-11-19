民眾黨不分區名單公布，新光金控吳家大公主、新光人壽副總經理吳欣盈被列為第7，台北市長柯文哲19日強調，吳欣盈很早就來跟他討論，「不是我們去找她，是她來找我們」並說，今年3、4月就來過，民眾黨辦海選她也跑來，本來還說要去選信義南松山區域立委，但因已有提名人，所以乾脆進不分區。

柯文哲表示，吳欣盈很早就來跟我們討論長照的議題，討論很久，好像今年3、4月就來過，這次我們辦海選，她自己跑來，本來說要去選區域立委，他說不行，松山信義都已經有提名的人，後來談一談認為，她這條件不錯，乾脆進不分區，我們再給她換到討論名單去討論，故事就這麼簡單。

媒體詢問，不分區第7並不是安全名單，柯文哲強調「我們要有志氣一點，有時運氣好有10席！」並補充，總是目標要遠大、要努力，不要一開始說「啊～可能只有3席」怎麼可以那麼沒志氣？

對於吳欣盈是否挖經濟藍選票？柯說，她是經濟藍還經濟綠，他不曉得，沒管她藍綠，但她也是滿有個性，台灣是這樣，創新還是台灣唯一出路，還是給那種比較有個性、有願景的人去試試看，我們非常清楚，創新不一定成功，但創新終究是台灣唯一出路，民眾黨名單有幾個特色，平均年齡40.5歲，這足足比其他黨少了25歲。

(中時 )