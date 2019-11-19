國民黨不分區立委名單出爐後，媒體民調顯示國民黨政黨支持度下跌 6個百分點，且首度輸給民進黨。遭外界點名的國民黨不分區立委提名人吳斯懷說，「外界太高估我了」，他個人沒那麼大的影響力及份量，影響政黨票起伏；外界對他的質疑，他會在最短時間內整理好，再一一作簡要說明。至於何時作說明？吳斯懷說，目前不須說明，時機還沒到，他也要尊重黨的決定。

吳斯懷上午到國民黨遞交不分區立委資料、20萬元保證金，回應國民黨政黨支持度下滑一事。他說，相信國民黨的選情會越來越好，一時的不同意見是正常現象，一時的爭議也是難免的，因為國民黨是非常民主自由開放的政黨，多元的聲音都要考慮，他個人沒那大影響力，會因為他個人引起的爭議，影響政黨票的起伏。

對於遭質疑，是否覺得委屈？黨內有無人找他溝通？吳斯懷說，他不會委屈，既然決定承擔責任，接受所有的檢視是合理的；也不須特別溝通，他問心無愧，捍衛中華民國，這是不容質疑的。

他說，國民黨提名他，他一定竭盡所能，努力協助韓國瑜及所有區域立委。過去一年多，自韓參選高雄市長開始，退休的軍公教警消不遺餘力地支持，一開始的美濃造勢，就是八百壯士前任指揮官吳其將軍為主發動的；三三造勢多數是退伍的軍公教，所以他們支持韓會不遺餘力，不會因短時間的爭議而氣餒，大家放心，要對國黨有信心。

至於民調受衝擊，吳斯懷說，民調值得大家警惕，我們要繼續努力，這是更應努力的方向，韓國瑜講的很好，「民進黨說得民調者得天下，韓說得民心者得天下」；民調還有50多天，經過大家努力，他很有信心國民黨還會起來的，沒有問題。

對於遭到質疑，他說，會有適當時機作完整說明，但目前還不須要說明，因為現在的主軸是如何幫助韓國瑜及區域立委勝選；目前選情雖受影響，但未來未必如此，他很有信心國民黨會開低走高，對國民黨很有信心。

對於自己的立場是否影響國民黨選情？吳斯懷強調，「我當然沒這個份量，大家太高估我了」，但他會努力彌補，在最短時間會整理好質疑，一一作簡要說明，讓大能釋疑，他已想清楚了，但現在時機還沒到，他要尊重黨的決定。

有關朱立倫、郝龍斌都認為名單有問題。吳斯懷說，那是媒體報導，他沒接到朱、郝或黨中央電話徵詢他的意見，但他相信很多事，時間可證明，在適當時機也可適當說明。

不過在媒體追問下，吳斯懷又說，朱、郝沒點名他來質疑他某件事，而是媒體報導或民進黨有很多針對性，但既然他願出來承擔責任，就不須要對每個質疑的事一一說明，否則選舉就不用選了，就像韓國瑜被黑成那樣，有每件事都要一一說明嗎？其實不須過多回應。

(中時 )