彰化縣長王惠美(後右1)至彰化市東芳國小關心學子們施打流感疫苗的情形。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(中)至彰化市東芳國小關心學子們施打流感疫苗的情形。（謝瓊雲攝）

彰化縣今年共採購逾35萬支流感疫苗，並簽訂267家合約醫療院所，分三階段全面開打。（謝瓊雲攝）

流感疫苗開打，彰化縣長王惠美19日率教育處長陳逸玲、衛生局長葉彥伯至東芳國小，關心第一階段接種流感疫苗的學童與施打情況；王惠美呼籲符合疫苗接種資格的民眾，配合三階段政策盡快來打疫苗，有效打擊流感病毒。

王惠美表示，彰化縣今年度已採購35萬2370支流感疫苗供接種對象使用，疫苗量充足；第一階段15日起已開始進入各校園施打，謝謝醫師公會號召267家醫療院所，預計在全縣高中職、中小學共安排300場。

王惠美說，第二階段12月8日將至各社區針對65歲以上長者施打，第三階段則預計在明年元旦起開放64歲以下、慢性病高風險及長照據點的長者們；預計安排400個社區、日照中心做施打；希望符合公費施打資格的鄉親長輩，利用這段時間來施打，保障身體健康。

衛生局長葉彥伯表示，108年度全面採用四價流感疫苗，共包含 4 種不活化病毒株，2 種 A 型、2 種 B 型，比往年多一種B型病毒株，保護力可增加近一倍。呼籲符合公費接種的縣民，在尚未接種疫苗時，記得落實手部衛生及咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣，以降低感染的風險。

衛生局表示，開打後請民眾攜帶身分證及健保IC卡至各衛生所或疫苗接種合約醫療院所接種疫苗，查詢網址https：／／www.chshb.gov.tw／taxonomy／term／68，有問題亦可電洽衛生局疾管科，電話04-7115141轉分機5104。

(中時 )