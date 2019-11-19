全國人大法工委指特區的法律是否符合《基本法》，只能由人大常委會判斷和決定，任何其他機關都無權。對此，行政會議成員、資深大律師湯家驊在電台節目表示，相信人大法工委的意思是人大對法律有最終解釋權，香港法院獲授權解釋和處理法律，但有需要時可提請人大作解釋。但他希望當前敏感時刻不要人大釋法，否則會引起國際和香港社會很大反應。

湯家驊認為這次事件關乎憲制秩序、行政和立法權力的分野，明顯屬於中央權力，理解有人提議由中央釋法，但他期望在現時的敏感時刻不要釋法，否則會對局勢有很大影響，亦會引起國際和社會很大反應，認為應盡快由終審法院審理。

湯家驊又預料，如果最終需要釋法，相信會涉及《基本法》第8條和第18條，有關於香港原有法律繼續有效，以及行政和立法機關權力等多條條文。

全國人大常委譚耀宗則促港府考慮向終審法院上訴釐清問題，釋法是人大常委會經法律賦予的權力，雖然最好由終院矯正，但若終院矯正不到問題才由人大釋法並不理想，認為人大早些提出意見是較穩妥做法，目前難以預計人大是否在下月底例會上釋法。

(中時 )