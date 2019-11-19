70歲的綉嬌阿嬤、65歲的醫師娘林淑貞和55歲的王憶梅（由左到右），在不老食光區每兩周上班7天、每天上班5.5小時，能站在職場秀出生命價值，讓他們感到很開心。（馮惠宜攝）

黃綉嬌曾經中風不良於行，過去曾意志消沉過，獨居的她經常想活著沒意思，但現在可以再貢獻自己，可以讓客人看見銀髮就業真的很開心。（馮惠宜攝）

大聲說出「我就業、我驕傲！」70歲的綉嬌阿嬤、65歲的醫師娘林淑貞和55歲的王憶梅，在昔日台中市市長公館變身的「不老夢想125號」不老食光區秀出私房料理，6月開始就在這輪班當大廚的他們，用健康活力展現銀髮就業無限可能性，綉嬌阿嬤甚至曾中風不良於行，但透過弘道老人基金會照護找回健康後，如今他把職場處女秀獻給這裏，雖然每次要搭40分鐘公車上班，她開心的說，這是最美好的時光。

不老食光是弘道老人福利基金會，在一家跨國企業公益長期支持下，以「不老夢想125號」計畫來推動倡議銀髮就業」其中不老食光區則是銀髮就業、青銀共創最好的場域，店裏有4名年輕人，協助13位平均62歲的長者，一起提供午晚餐、下午茶、外送便當等服務，透過軟、硬體改良，職能再設計等方式，讓13位55歲到70歲的長者重返職場，找回生命價值。

70歲的黃綉嬌，在50餘歲時中風又長骨刺，領有身心障礙手冊，完全無法行走出門，接受了十餘年的長期照顧服務，直到今年恢復自理能力，經由弘道老人福利基金會的個案管理師和照顧服務員推薦下，於6月加入不老料理人行列，在某次一人一菜的員工聚餐時，黃綉嬌端出親自灌製、無防腐劑的高粱香腸廣受好評，也正式成為不老食光的套餐主菜「嬌妹香腸」。

她分享說，中風後曾意志消沉過，獨居的她經常想活著沒意思，但現在可以再貢獻自己，可以讓客人看見銀髮就業真的很多感動也很開心。

而65歲的林淑貞，原來是醫師娘，也做過國中30年的志工，但來到這兒工作，她認為找到生命價值；而55歲的王憶梅5年前曾在日本料理店工作，她感受到職場對高齡工作者的不友善，且年輕人的高流動率，但透過弘道有系統的職訓與職能再設計，讓她展現自己的廚藝，更是為其他銀髮族展現自己的可能性。

(中時 )