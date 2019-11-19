警政署中部打擊犯罪中心偵破王男等販賣偽造人民幣，查獲619張（百元面額）偽造人民幣。（中部打擊犯罪中心提供／黃國峰台中傳真）

警政署中部打擊犯罪中心偵六隊第六隊長王嘉華指出，辨識真假人民幣，需掌握3大重點。（黃國峰攝）

警政署中部打擊犯罪中心指出下為人民幣真鈔，有明顯的窗式安全線。（黃國峰攝）

警政署中部打擊犯罪中心指出下為人民幣真鈔， 透過光線，左下角印刷的100字樣右邊，會有透亮的100字樣，假鈔看起來是印刷的。（黃國峰攝）

警政署中部打擊犯罪中心指出下為人民幣真鈔， 透過微距攝影，2005左邊的小字較清楚。（黃國峰攝）

中部打擊犯罪中心偵六隊第六隊，19日公布偵破56歲王姓男子，涉嫌販賣偽造人民幣換新台幣，查獲人民幣偽鈔619張（百元面額），並追出來源為54歲的何姓男子，全案依偽造有價證券罪移送台中地檢署偵辦，中部打擊犯罪中心也指出，若在對岸持有偽造人民幣3萬以上，處10年至無期徒刑，呼籲民眾勿以身試法。

中部打擊犯罪中心偵六隊第六隊長王嘉華指出，5月間接獲情資，指56歲王男到處向人兜售偽造人民幣，經循線蒐證，6月時機成熟，於王男西屯及南區二處住所搜索，當場查獲偽造人民幣619張（百元面額）並於11月拘提來源54歲何姓男子。

據了解，何男曾向王男借貸台幣25萬元，何男在大陸旅遊期間，向地下匯兌業者，購買偽造人民幣使用，回台後就將剩下的人民幣當抵債使用，但二人已涉嫌違反我國法律行使偽造有價證券罪，得處一年至 七年以下有期徒刑，訊後移送台中地檢署偵辦。

中部打擊犯罪中心偵六隊第六隊長王嘉華提醒，到大陸旅遊卻勿使用偽鈔，大陸法律規定持有偽造人民幣2千至3萬，處3年到10年徒刑， 3萬以上，處10年至無期徒刑，呼籲國人勿明知故犯，換來重刑。並指出辨識人民幣真鈔有3重點，一要看一看，要有窗式安全線、100字樣水印，顯微印刷字，二要轉一轉，100字樣會變色及100隱藏字，三要摸一摸，有盲人點、凹版印刷有印刷圖紋。

(中時 )