就讀台大的謝姓男子，遭爆料將前女友當「性奴」，予以軟禁、傷害、性侵，挨告傷害、妨害祕密及性侵等罪，均獲不起訴。但謝男1名前女友因受不了謝男屢傳訊息騷擾，日前控告謝男違反保護令，台北地檢署因女方未提出任何對話紀錄，證明遭騷擾，今依罪嫌不足，再將謝男不起訴。

今年2月，有女大生向媒體爆料，指謝男將她當成「性奴」，2人交往時期間動輒暴力相向，某次她與友人去看演唱會，謝竟在結束後，在捷運站對她呼巴掌及毆擊肚子；她沒等謝男先騎腳踏車過馬路，謝竟扯她頭髮，還搬起腳踏車砸她，謝只要心情差，就會捏傷她胸部瘀青，甚至拿與其他女生的性愛照炫耀。檢方調查後均予不起訴。

日前，謝男另名前女友也因不堪謝男騷擾，向法院聲請保護令獲准，指控謝男違反保護令，不斷傳訊息給她，但她遲未提供對話紀錄給檢方，檢方今再對謝男不起訴。

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(中時 )