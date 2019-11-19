002艦穿越台灣海峽

種種跡象顯示，解放軍首艘自製航母正全速朝服役邁進。002艦17日由北向南，自東海航入並通過台灣海峽，由於兩岸關係緊張，加上當天總統蔡英文宣佈，將與行政院前院長賴清德搭檔競選連任，引發各方高度關注。

不過，北京18日隨即說明，002艦跨區通過台海，主要是赴南海進行海試，並未針對任何特定目標，也與當前局勢無關。在中方公佈的相關影片中，最引人矚目的，就是飛行甲板上，出現了多架機身編號為2 XX的殲-15戰機。新浪軍事19日的分析指出，這可能顯示002艦已有固定翼艦載機部隊。

分析說，002艦還在打造時，中方海軍已著手組建第2支固定翼艦載機部隊。先前外界就曾發現，「遼寧」艦進行艦載機訓練時，著艦指揮官面前的擋風板上出現了2字開頭的編號。而著艦指揮官的職責之一，就是為艦載機飛行員的著艦打分。至於擋風板上的編號，其實就是著艦艦載機編號。

分析指出，002艦上的殲-15艦載戰機掛載的可能是實彈，彈體為白色。（央視截圖）

(中時電子報)