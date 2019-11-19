Russell Westbrook (22 PTS, 10 REB, 8 AST) euros to the cup in #PhantomCam!



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韋斯布魯克今天繳出28分、13籃板、10助攻的「大三元」成績單，加上哈登36分、6籃板、5助攻，兩人聯手帶領火箭132比108痛宰拓荒者，勇奪8連勝。

近況欠佳的拓荒者，此役在客場只打了第一節好球，30比29領先，第二節起在韋斯布魯克與哈登的輪流發威下，拓荒者節節敗退，最終慘敗24分，苦吞本季第9場敗績。

韋斯布魯克已連續3季場均大三元表現，成為NBA史上第一人，本季來到休士頓，雖然出手次數減少，但攻擊火力不減，即便有可能中斷紀錄，但極有可能實踐奪冠夢想。

對於哈登而言，韋斯布魯克到來，他肩上的重電可以減輕不少，打起球來也可以更加得心應手，以往投籃命中率欠佳的缺點也得以改善，整體威嚇力有增不減。

除了韋斯布魯克和哈登外，傷癒復出的卡培拉捍衛禁區，貢獻22分、20籃板，連續4場抓下超過20個籃板，下一場有機會追平聯盟連續5場紀錄。

陷入低迷的利拉德，出手15次只命中4球，投籃命中率不及三成，絲毫沒有上賽季的神勇英姿，此役13分、11助攻、6籃板，麥科倫砍進25分也只能徒勞無功了。

(中時電子報)