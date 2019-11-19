香港示威衝突近日持續升級，社會關注區議會選舉能否如期於11月24日舉行。香港特首林鄭月娥19日出席行政會議前表示，港政仍然希望舉辦選舉，但選舉須公平公正，安全有序進行，主導權不在香港政府，而在使用暴力威嚇的人手上。

香港信報報導，林鄭月娥表示，當局今日仍在評估選舉情況，或許未來每日都需要作出評估。目前只可以強烈呼籲所有人共同努力，停止暴力威嚇、堵路或破壞交通工具，否則兩萬名票站人員無法抵達票站，根本難以舉辦選舉。

至於香港理工大學事件如何解決，林鄭月娥表示，主導權在校內人士的態度。林鄭月娥提出兩大原則，第一必須和平解決，希望他們放下武器，按指示有序離開。第二原則，以人道和人性化方式處理受傷以及未成人士，因此18日已安排紅十字會人員進入理大，首要安排傷者入院，其後再作跟進調查或拘捕，同時亦透過中學校長和宗教人士等勸未成年的人士離開，惟保留追究權利。

(工商 )