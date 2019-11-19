黃子佼19日出席兒福聯盟舉辦的橘絲帶兒童保護運動，林志玲近日在台南舉辦盛大婚禮，他也快閃參加結婚儀式，談到當日最感動，他表示：「最感動最簡單，就是講我愛你，要在人群跟祖先前面講出這句話很不容易。」他透露AKIRA要掀新娘頭紗時，忽然一陣怪風吹來，很像祖先幫林志玲掀婚紗，畫面有些詭異但非常感動。

黃子佼在微博分享林志玲結婚喜悅，沒想到竟被部分網友詢問「為何嫁日本」，他忍不住親自回應，「嫁一個愛你的人，只要是地球人都好。」談到與未婚妻孟耿如的感情，他笑稱，「我們兩個常常說氣話，因為彼此是最不會出賣對方的人，在外頭EQ很高，回家倒垃圾，至少每天晚上在她擦保養品時，會聊五分鐘。」雖然兩人感情好，但生子尚未取得共識，「其實說真的，現在她比較想生，我還是有點擔心，覺得還要再溝通，尚未達成平衡跟共識。」

黃子佼希望Lulu、阿達各自找到新對象。（粘耿豪攝）

至於弟子Lulu與盧廣仲傳緋聞，黃子佼笑回：「我覺得應該是沒有，我認為她應該再戀愛，阿達也是，要趕快放下，他們在一起太久，尤其LULU明年要開刀，休息兩個月，如果沒有愛人陪伴，蠻可怕的。」談到阿達失戀後的狀況，他坦言，「阿達失戀之後來聚會，話變多，那叫強顏歡笑，我希望他們都趕快找到一個可以託付終身的對象。」Lulu與盧廣仲是否有可能，他回應，「她回答保守，沒有把話說死，兩個都很文青、有才華，這種事情很難預料，兩個應該都不是對方的菜，不過，搞不好下午就被拍到了。」現場一陣笑聲。

(中時 )