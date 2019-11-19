民眾黨不分區立委名單揭曉，北市勞動局長賴香伶排第1、北市府顧問蔡壁如第5、北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩排第13。台北市長柯文哲表示，蔡、黃會先請假再請辭，賴香伶還要處理一下法案預算，再請假請辭。黃瀞瑩則明確表示，下周一（25日）開始請假，等12月25日正式發布選舉公告便請辭。

民眾黨不分區中，賴、蔡、黃3人是市府人員，柯文哲19日受訪表示，大概蔡壁如跟學姐會先直接請假，離職前請假先請，勞動局是這樣，還有幾個法案在議會，包括外送員自治條例，賴香伶還有一些預算需要處理一下，她大概處理完也會跟著請假辭職。

黃瀞瑩表示，下周一開始請假，等12月25日開始正式公告後，才會請辭，不分區排名第13，是尊重黨中央決定安排，她主要任務就是盡量把民眾黨理念跟候選人推廣出去，還有她過去這1年在市長身邊擔任幕僚或是當發言人的經驗，推廣到全台灣去。

請辭是否比較方便？黃說，對，市長希望行政不中立的問題在議會方面不會受到質疑，所以希望以請辭方式做輔選，比較不會有爭議。

至於按照柯文哲之前說法，後面若沒上，是否進國會擔任主任或備位內閣的角色？黃瀞瑩說，這部分沒討論到，主要先衝刺這2個月，之後安排再做討論。

黃瀞瑩也說，之後就變待業中，去全台灣尋找工作這樣子。是否會徬徨？黃說，不會啦，後面陸陸續續都有全台區域立委候選人的一些邀約，掃夜市、站台活動，都可陪候選人一起加油。

(中時 )