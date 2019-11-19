詐騙花招層出不窮，台南市永康警分局近期受理數起報案，民眾到超商購買1000元遊戲點數稱要投資，因店員記得警方曾宣導相關假投資真詐騙案例，立即報警，成功攔阻。警方呼籲，詐騙集團利用線上博奕網站詐財，佯稱投入資金可穩定獲利，誘騙民眾下注投資，一開始先給甜頭，讓帳面顯示獲利，直到民眾投入更多資金想領回時，卻發現無法提領且被對方封鎖才驚覺受騙，提醒民眾注意。

類似詐騙手法近來常見，鹽行派出所11月12日晚間接獲統一超商店員來電，稱疑似有民眾遭詐騙，購買遊戲點數的楊姓男子看到巡邏員警到場，十分緊張，稱有急事要離開，但員警趕緊攔下了解，發現楊男是在網路上發現博奕遊戲投資資訊，加line後，對方利用各種話術，聲稱低資金入會後，就可穩定投資獲利，在警方及熱心的店員勸說下，楊男越聽越驚覺受騙，放棄購買離去。

12日深夜，鹽行派出所又接獲另一間統一超商店員來電，表示有民眾操作ATM欲匯款做為投資用，所幸因操作過程中遇到問題請求店員協助，看到手機LINE對話內容疑為假投資真詐財詐騙，才驚險攔阻成功。高姓民眾一樣是在網路看到類似投資訊息，遭詐騙集團指示到超商操作ATM，匯款金額僅1000元，但警方仍全力勸說，讓高民相信是詐騙。

永康分局呼籲，遇有高報酬、低風險的投資機會先別急著匯款或交付投資錢財，應該冷靜詳細評估多聽專家、朋友建議或向警察機關、政府機關查證，切勿有投機心態，以防遭詐騙。

(中時 )