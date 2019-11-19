◎台商回流資金0 韓批蔡政府欺騙

經濟部原本聲稱台商回流投資高達7000億，昨坦承境外匯回流資金是零元，國民黨總統參選人韓國瑜痛批，這根本是用欺騙來治理國家，令人感慨；而副總統參選人張善政則補充，因蔡政府杯葛兩岸租稅協議，台商為了避免被雙重課稅，不願將資金帶回投資台灣，他質疑民進黨先前吹噓台商回流的國王新衣被點破，「海水退了，就知道誰沒穿褲子！」

◎小學性教育惹議 立委家長互別苗頭

小學性教育是否適當，再度引發對戰！民進黨立委蘇巧慧等人今天到教育部大廳翻閱所有小學教科書，確定沒有不當的性教育內容，並呼籲家長不要被謠言所騙；不過教育部外卻同時有一批家長來抗議，要求不當的性教育退出校園。

◎靠爸失利！吳茂昆子應徵淡大遭拒

前教育部長吳茂昆長子吳孟真，年初被爆出名掛中研院物理所訪問學人惹議，近日又傳出吳茂昆再度出手，企圖透過個人威望與學界人脈，將吳孟真安插到淡江大學物理系擔任教授，卻未被錄取。

◎搶攻春節商機 早鳥旅遊省萬元

春節將至，不少民眾計畫出國跨年，2020年春節買氣較今年成長三成，前三大熱門景點為東京、大阪、曼谷。票價部分，大阪機票略漲1500元，而日本二線城市福岡、名古屋則約便宜1500元至3000元；曼谷便宜2500元，均是春節旅行好選擇。若要至東北亞、東南亞的旅客，建議可在除夕前2到3天出發，最多可省8000元票價。

旺旺中時APP

(中時電子報)