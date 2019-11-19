行政院消保處日前隨機抽查國內24間旅宿業者，發現包含義大皇家酒店、新竹煙波大飯店、新竹福華大飯店等22家業者未符合相關規定，其中夏都城旅安平館、宫賞藝術大飯店在6項評鑑中違規5項最多，遭消保處要求限期改善。

消保處表示，這次抽查分別針對建築安全管理，消防安全管理，衛生管理，兒童遊戲場管理及定型化契約進行評比，其中以建築安全、衛生管理、兒童遊戲間違規最多，不少業者甚至被發現使用過期急救藥品的情形，高雄的宮賞藝術大飯店，就被抓到一塊紗布已過期7年。

建築安全管理上，消保處表示有多達13家業者不符規定，多數為在消防通道上堆置雜物、3家公安申報不符規定、2家逃生路線不符規定，其中捷絲旅花蓮中正館將頂樓梯間通道做為兒童遊戲場使用，有安全之虞。

宜蘭的蘭城晶英酒店則被抓包在安全門外進行改裝，造成安全門嚴重阻塞，遭宜蘭縣政府開罰6萬元，也是本次抽查的業者中唯一被開罰的案例。

消防安全管理上，消保處發現有6家業者不符規定，其中宮賞藝術大飯店、薆悅酒店野柳度假館2館，竟然整棟未設置滅火器，其他業者還有未設自動灑水器、地毯無防焰標示等缺失，遭要求限期改善。

兒童遊戲場部分，則有多達21家業者不符規定，其中18家為告示牌內容不符、9家未指派管理人員或參加講習、7家沒有合格檢驗報告書、5家未設有廠商合格保證書，消保處提醒，遊戲間的告示牌上必須要有人數、年齡、身高、載重等標示，且若有業者載明排除企業經營者管理責任的情形，是屬違規情形。

消保處提醒民眾，多一份留心就多一份安心，到飯店消費時，可先注意逃生動線、安全梯是否暢通，室內消防設備有無雜物阻隔，地毯及窗簾是否有防焰標示，緊急藥品是否在有效期限內，使用兒童遊戲場時需充分閱讀告示牌上的注意事項，並留意有無專責管理人員。

(中時 )