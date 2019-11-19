美式賣場好市多（Costco）憑著量大優惠價的進口商品，十分受到國人愛戴，是民眾休假逛逛的好去處。尤其到了假日，人山人海、人滿為患的景象屢見不鮮。不過有位網友表示，昨（18日）去逛好市多時，發現還是一樣很多人，於是請問網友，星期一賣場一開幕就這麼多人的原因為何？

網友在PTT版上發文「好市多禮拜一怎麼那麼多人」。他想說趁假日結束，能夠避免掉海量人潮，卻發現禮拜一一樣多人，網友曝真相。（５摘自PTT）

該名網友在PTT版上發文「好市多禮拜一怎麼那麼多人」。他想說趁假日結束，能夠避免掉海量人潮，於是早上10點到新竹好市多時，缺發現才開幕就有一大堆人進場，讓他十分困惑。見到原PO的問題，其他網友紛紛解釋其中有個關鍵原因，就是很多人會在星期一到好市多「補貨」。

不少網友表示，「早上好像是做生意會去補貨人比較多」、「逛好市多是一種上班的概念」。理由是很多餐飲業者是禮拜一休業，並且在這天去賣場補貨，所以至賣場的人通常都是業者居多。但也有專業網友分析，雖然會比假日人少，但休假的人仍很多。他指出「台灣勞動人口百萬人，只要5%輪休就有5萬，5萬人算只有1%去好市多，就有500人，再帶家人大概就會破千」。

另外，也有人提供平日想要去人少的好市多，最好在中午的時間去。並指出，「新莊」、「北投」店平時人比較少，不要人擠人可以考慮。不過有網友預告，要看到真正好市多「擠爆人」的畫面，25日就知道了。據悉，11月25日配合美國當地「黑色星期五」，好市多會推出超多優惠，傳說中的「喪屍潮」恐會再度湧現。

(中時電子報)