尋求連任的國民黨籍立法委員賴士葆，上午11時許前往台北市選委會登記，正式投入選戰，他表示，雖然有部分選民對於國民黨不分區名單不滿意，甚至不滿黨主席自列在不分區名單裡，揚言拒投政黨票，但他認為選戰主軸還是在總統，只要韓國瑜總統選情好，不僅可往讓宋楚瑜支持者產生棄保效應，國民黨立委席次也有希望衝過半。

賴士葆上午前往選委會登記參選，雖然外界都認為今天並不是好日子，但他表示日日是好日，不用刻意挑日子。

對於不少支持者不滿黨主席吳敦義列在不分區立委名單當中，甚至揚言拒投政黨票，賴士葆認為，現在名單無法更改且「生米已經煮成熟飯」了，藍營只持者的怒氣應該會慢慢的消。

他指出，不分區立委從來不是選戰的主軸，重點還是總統選戰，韓國瑜在總統選情帶得起來，選民再怎麼氣，最終還是會投下票。

親民黨主席宋楚瑜目前民調高，但影響的還是藍軍的票，賴士葆表示，如果韓國瑜能夠持續拉近與蔡英文的距離，才有機會出現棄保效應，為藍軍增添勝算。

(中時 )