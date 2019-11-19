台澎黨張馨云（中）參選桃園市第2選區立委。（甘嘉雯攝）

第10屆立委登記邁入第2天，桃園市截至19日中午為止，有2人完成登記，為台澎黨參選第2選區張馨云及國民黨參選第6選區陳學聖，張馨云為政治素人，本身為保險經紀人，她說因為因緣際會，希望能幫助更多的人，而陳學聖則表示，兩岸和平、經濟繁榮、人文為本、生態永續是他參選理念，一棒接一棒的傳承過程中，不能在我們這一代手中失誤、滑落，這是我們首要的責任，而擺脫政治惡鬥泥沼，全力發展經濟，讓年輕一代看到希望。

張馨云說，她是土生土長台灣人，覺得要希望說能夠用自己的理念，還有一些的想法，真的能夠服務鄉親，然後因為現在的選舉，其實我們看見了很多都是沒有公義真理的，那我們希望說，我們用一個愛台灣的心來服務我們的鄉親，讓他們看見一個乾淨的選舉，讓他們看見一個正直的一個願意參選的政治人。

張馨云說，她沒有想過說有這樣子的機會可以可以來服務大家，很感謝台澎黨，但因為這是一個非常愛台灣的一個心，希望台灣人能夠覺醒，她自己是保險經紀人，因為是為客戶的權益爭取，立法委員的參選，也是為了人民的利益，都不會不是為了自己，就像台澎黨是台灣人的利益，為的是台灣人的覺醒。

陳學聖則是約在上午11點多到桃園市選委會登記，他以兩岸和平、經濟繁榮、人文為本、生態永續為政見，另外，對於桃園市6席立委選情評估，認為6席立委2席穩定、2席穩定中成長，2席還要再加油，議長邱奕勝進行勸說，但詹江村表示，目前還再考量準備資料中，另外，韓國瑜將於12月8日來桃為6位立委參選人輔選，集中火力聯合造勢。

(中時 )