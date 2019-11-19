交通部今舉辦108年度招商大會，釋出公共建設開發投資、大型交通建設採購案件等，40件大案總商機超過1000億元，吸引近250位國內外業者參與。投資台灣事務所執行長張銘斌指出，上半年上市櫃匯回資金達4623億元，外傳資金匯回是「零」為誤解。

交通部長林佳龍表示，交通部近3年招商績效卓越，與民間業者成功簽約近1700億元，105年有台灣三井不動產公司於台中港投資興建OUTLET PARK，106年IKEA於桃園高鐵車站特定區投資經營大型家居賣場，107年則有采盟和昇恆昌公司於桃園機場第二航廈投資經營C、D區免稅商店，還有長榮海運投資開發高雄港第七貨櫃中心碼頭及附屬設施。

林佳龍說，交通部持續釋出案源，在軌道場站周邊土地開發方面，有高鐵桃園站、新竹站及台中站週邊土地開發案，民間投資金額合計高達296億元，台中火車站、高雄市鹽埕區及員林火車站周邊土地都市更新開發案，民間投資金額總計超過百億元；在港埠方面，也有逾百億元開發規模的基隆港旅運複合商業大樓招商案等。

張銘斌致詞時指出，今年是台灣爆發的1年，受到中美貿易戰影響，政府看到這股趨勢，協助許多台商資金回流。根據金管會資料，截至今年第2季為止，上市櫃匯回資金已有4623億元。

張銘斌說，今年底將有2250億元資金到位，7個工廠會在今年底完工，並開始添購新設備。今年1至10月，投審會通過外商投資金額接近百億美金，台商則超過7000億元，整體金額超過1兆元。

(中時 )