民進黨今天公布最新競選影片，訴求護國會保台灣，蔡英文總統也在影片中「獻聲」配音。民進黨秘書長羅文嘉表示，競選影片對照出民主的可貴。中國威脅日益嚴峻，無論有多少政黨，親中派與保台派的選擇，是兩條截然不同的路，沒有模糊空間。

民進黨今天召開「讓民主與進步，成為國會的多數——護國會保台灣進步席次系列競選影片」記者會，由羅文嘉偕台北市第6選區立委參選人謝佩芬、台北市第7選區立委參選人謝許淑華、新北市第9選區立委參選人蔡沐霖、新北市第11選區立委參選人張銘祐代表出席，模擬立法院立法院座椅前，爭取選民支持。

影片以立法院議場座椅為題材，集結台灣各地民眾對未來的期許，包括台中、桃園大溪、宜蘭羅東、高雄鹽埕、新竹東門、嘉義、台北信義區、新北板橋。

羅文嘉說，經過多年政黨政治發展，歷史演變影響國會生態，也衍伸很多結構性問題，比如大家常在討論小黨的生存空間，以及國會如何讓多元力量能夠發展。國會中有不同主張，是台灣民主制度可貴之處，但親中派與保台派的選擇，沒有模糊空間。

對於四位出席的年輕政治工作者，羅文嘉期勉，民主的力量要一棒一棒交下去。他呼籲民進黨爭取席次，但不會為了爭取席次而放棄基本價值，一定要讓進步價值透過國會實現。今年提出的世代共贏決議文中，反映民進黨對台灣時局與目標的期待，民進黨不會模糊帶領台灣人民往前的目標跟方向。

謝佩芬表示，半年前，香港還是令人嚮往的地方，如今香港街頭及校園已成戰場。香港抗暴，比起中共的「暴」，香港人民的「抗」值得我們關注，威權國家的暴力無限上綱，但香港人民為了爭取民主自由，勇敢支撐了半年。台灣要守護自由、民主的進步價值，成為香港在面對威權政府時的盼望。因此，這一席需要人民的支持，拜託大家為自由民主贏一場。

許淑華席地而坐，表示謙卑等待人民授權。她說，今年2月吳敦義提出國民黨執政將簽「兩岸和平協議」後，習近平也重申一國兩制論述。如果台灣簽「兩岸和平協議」，就等於簽了賣身契，這是一個放棄自由民主台灣的條款。

許淑華進一步表示，最近吵得沸沸揚揚的國民黨不分區立委中，吳斯懷是保證當選者，他恐嚇國軍跟人民，甚至到中國唱中國國歌。許淑華呼籲，希望大家能幫民進黨在國會多爭取捍衛民主自由、台灣主權的席次，下架、防堵親中立委。

蔡沐霖說，他要把這個席次擦乾淨。國民黨提出不分區名單後，這張椅子變得很重要，有些人會利用它為民喉舌，它也有可能變成媚中的跳板。

許多人認為他年輕、沒經驗，憑什麼代表人民，也有批評者說他較關注全國性議題而缺乏在地關懷，不過，蔡沐霖說，如果人民只感覺到水溝、路燈改善，國政卻沒有人顧，就喪失了立委的基本職能。所以他要還給新北永和區一位立委，這一席需要人民支持，要為香港、永和、全台灣爭進步的一席，不容許這席變成效忠中共的載體。

張銘祐說，看到香港十幾歲的小朋友到六、七十歲的年長者被捕，心裡非常難過，更沒想到中文大學、理工大學變成殺戮戰場，這就是共產黨。明年選舉，國民黨只要拿到10％選票，吳斯懷就會進入立法院，往後國家的資料，會不會中國都知道？

他參選立委是為了家人，所以提出非常多育兒政策，可是看到香港的慘況，提再多政策，如果這一席不代表台灣人民，甚至連主權都沒有了，怎麼更進一步為了下一代？因此，這一席需要人民支持，要為家人與國家爭進步的一席。

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