孩子已經滿月，媽媽才開始大出血！原本開心接受人工試管嬰兒成功懷了雙胞胎的37歲王小姐，經剖腹產後，卻在生完4週滿月時，上廁所卻無預警發生大出血，大量血液順著大腿一直滴，血量足足有一臉盆多，甚至還流出半個手掌大血塊，緊急輪血2000cc才保住一命，經三次搶救才揪出是子宮內血管瘤造成的產後大出血，臨床上十分罕見。

國泰醫院婦產科主任蔡明松表示，俗稱「血崩」的產後大出血，在台灣醫療技術好的狀況之下，發生率不到5％，且大多數為發生於剛生產完24小時內的「立即性產後出血」，多因收縮不良或產道裂傷等，至於這類的「延遲性產後出血」個案臨床上並不多見，發生率更少，僅約1％。

而造成延遲性產後出血的原因包括胎盤殘留、植入性胎盤、子宮血管瘤及或凝血功能障礙，當大量出血時，產婦可能出現面色蒼白、四肢無力、胸悶、心悸、出汗、焦躁不安、意識混亂甚至暈厥等不適症狀。

蔡明松表示，王小姐因做過試管嬰兒(雙胞胎)、子宮鏡以及歷經剖腹產等因素，都是造成子宮內血管瘤導致產後大出血的原因，目前國內外僅發生十例。

蔡明松說，處置產後出血得視引起產後出血的原因而定，臨床上會先以藥物治療，若藥物治療無效時則採手術處理，方式包括B-Lynch縫合術、子宮切除術或經導管動脈栓塞術，其中經導管動脈栓塞術是利用血管X光攝影方式，將微導管沿股動脈尋找至出血點，再以一種栓塞物打入動脈內，或以氣球將供應子宮血液的動脈塞住，幫助產婦止血，子宮也得以保留。

蔡明松提醒，產後大出血是一種無法預期的緊急情況，包括高齡產婦、巨嬰、多胞胎、子宮腫瘤、前置胎盤、前胎剖腹產、曾有肌瘤切除手術、曾多次人工流產、凝血功能異常或有產道撕裂傷嚴重及子宮收縮功能不良的產婦，皆是高危險族群，醫護人員需特別謹慎留意，必要時事先做好預防及準備。

產婦在生產後出院至坐月子期間，也需多注意傷口及出血量，若發現惡露持續排不乾淨、且顏色都呈紅色，或突然流出大量鮮血或血塊、有發燒（出血易細菌感染）、臉色蒼白、心悸、頭暈或不正常腹痛等症狀產生時，應立即回診就醫。

(中時 )