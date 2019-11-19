台中市13家星級飯店共同推出「樂遊台中喝午茶」活動，其中永豐棧酒店也在現場展出特色餐點。（馮惠宜攝）

台中長榮酒店參與「樂遊台中喝午茶」活動，也推出一泊二食優惠。（馮惠宜攝）

響應交通部擴大秋冬國民旅遊專案，台中市13家星級飯店在「台中市觀光旅館商業同業公會」號召下，再加碼於11月19日至12月19日共同推出「樂遊台中喝午茶」活動，住宿抽iPONE11及住宿券好康，業者19日公開這項優惠邀請大家一起來台中旅遊，宿一夜就能摸彩，住兩夜還加碼觀光工廠體驗券。

包括全國大飯店、台中福華大飯店、裕元花園酒店、台中日光溫泉會館、清新溫泉飯店、永豐棧酒店、台中亞緻大飯店、長榮桂冠酒店（台中）、台中金典酒店、台中港酒店、台中日月千禧酒店、海灣藝術酒店及福容大飯店麗寶樂園等13家星級飯店共同參與這場活動，業者也在記者會現場展出自家特色餐飲。

台中金典酒店參與「樂遊台中喝午茶」活動，也推出一泊二食優惠。（馮惠宜攝）

「台中市觀光旅館商業同業公會」理事長廖國宏，同時為「台中福華大飯店」董事長表示，這場活動，鼓勵民眾深度旅遊臺中，品嘗在地午茶、到觀光體驗工廠DIY，入住1晚就可獲得一張摸彩券，入住越多晚中獎機率越高，最大獎為Iphone 11 Pro 64G共4隻，各飯店也紛紛推出午茶及優惠專案響應。

(中時 )