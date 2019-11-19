太空人偷暗號風波引起熱議，但也再次令人肯定捕手在場上的貢獻，以今年打贏世界大賽的國民隊來說，他們每位投手都有專屬的5組暗號。捕手鈴木清、高梅茲(Yan Gomes)必須把這些全部記下來(可以帶小抄)，然後伺機在場上切換暗號，有時候是解決一個打者就換一次，可見任務之繁鉅。

美聯冠軍戰洋基投手投球時就出現可疑的哨聲，懷疑是太空人破解暗號，國民隊在世界大賽前也注意到了，所以投手教練特別強化投捕暗號。太空人例行賽主場戰績傲人，世界大賽4戰全敗，即使他們真的用攝影機作弊，碰到國民不斷切換的暗號大概也沒轍。

洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)以往是出名的囉唆，常常叫暫停跟投手說話，據他所言是切換暗號居多。後來洋基讓他戴著手環，藉由手環來提示投手變更暗號，投手則是把小抄貼在帽子裡。今年光芒也跟進使用，他們也跟太空人打滿5場才輸。太空人偷暗號的疑雲無論真假，至少都促成了投捕暗號的再進化。

(中時電子報)