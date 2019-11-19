台北市長柯文哲預計19日晚間受邀前往東吳大學雙溪校區傳賢堂B棟3樓，以「市政新文化」為題進行演講，不料如今傳出東吳大學生發起連署要抵制柯，更質疑柯迴避統獨，漠視中共統戰。柯文哲上午受訪不以為意說，抗議的人要不要看看其他2黨？更嗆「不要利用這些東西謀求個人政黨利益！」

對於東吳大學有學生發起連署抵制，柯文哲表示，這民主社會常有，他問過了，這是政治系的老師請他去演講，其實純粹就學術上來研究，且柯文哲本來就學術上研究的對象，政治系老師請他去，主要是面對政治系學生，順便開放給其他學生聽，對他來講滿正常，也沒什麼。

至於抗議的人批評柯有性別歧視、沒政績又失言，並透過柯粉來攻擊政敵，柯文哲笑說，這更好笑，抗議的人要不要看看其他2黨？他態度是這樣，他也不是贊成柯粉去反制，覺得不需要，平常心就好。對於有柯粉已進攻抗議者的連署，柯說，那就不用啦，「天下本無事，庸人自擾之」。

媒體詢問，其中有名抗議者批評，柯展現的統獨文化，是帶領台灣人迴避統獨議題，漠視中共統戰的行為。柯文哲反嗆，他也直接問，到現在為止，柯文哲有做過任何一件對不起台灣人的事嗎？沒有嘛！不管是中美、兩岸問題，該怎麼做，我們這些人都心裡有數，實際做事當中也沒有失誤或重大缺失，「我明著講，不要利用這些東西謀求個人政黨利益！」

媒體問及，這些話是對民進黨講？柯說，沒有，他是對台灣社會的呼籲。若抗議者要當面表達質疑，是否願意對話？柯霸氣說「那就直接來！」

最後，媒體追問國民黨總統參選人韓國瑜自稱是「清秀美男子」，柯文哲被幕僚拉著出場過程中，頻頻狂笑，最後只說「這個…已經餵食鯊魚結束了。」

(中時 )